Tragico incidente, scivola dalla moto e finisce contro il bus: muore sul colpo 

Si schianta contro il bus e muore

Tragico incidente a Pistoia. Un uomo di 58 anni è morto questa mattina, attorno alle 7.15, in via Garibaldi a Montale, provincia di Pistoia. Un 58enne di Montemurlo stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda 500 verso la stazione ferroviaria quando si sarebbe schiantato contro un bus.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i sanitari hanno cercato di rianimarlo ma ormai era morto: troppo violento lo schianto contro l’autobus.

La ricostruzione dei fatti

Una prima ricostruzione del terribile incidente, adesso al vaglio dei carabinieri, vedrebbe l’uomo sorpassare una fila di auto e scivolare con lo scooter. La moto ha urtato un’auto ed è finita in un fossato pieno d’acqua che si trovava ai lati della carreggiata, il 58enne invece purtroppo si è schiantato contro un bus che proveniva dalla parte opposta ed è morto sul colpo.

Subito è stato fermato il traffico ed è stata chiamata l’ambulanza per cercare di soccorrere lo scooterista ma senza risultati.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 tentando di rianimarlo, ma senza successo: per il 58enne era già troppo tardi.

Il corpo del 58enne si trova allora all’istituto di medicina legale dell’ospedale San Jacopo di Pistoia per l’esame esterno.