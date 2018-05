Anziano beccato in atteggiamenti espliciti con una sexy doll nel parcheggio del centro commerciale

84enne beccato a fare sesso con una sexy doll in un parcheggio

L’intervento dei carabinieri

Nel corso di un classico pomeriggio al centro commerciale, gli acquirenti del ‘‘ complesso commerciale che si trova a, si sono imbattuti in una scena insolita ed altrettanto sconcertante: un uomo anziano aveva piazzato dei vestiti a coprire i finestrini e si era appartato all’interno dell’auto con la sua fedelissima sexy doll. Le ardenti voglie dell’uomo sono state interrotte sul più bello quando i, chiamati dai disgustati passanti, sono intervenuti sul luogo del reato.

Avendo posizionato gli abiti all’altezza dei finestrini l’uomo (84 anni) forse pensava di essere al sicuro da sguardi indiscreti, ma mentre organizzava il suo tête-à-tête outdoor con la fedele compagna ha insospettito i passanti che guardando all’interno dell’auto si sono accorti di quanto stava capitando. Immediata la richiesta d’intervento ai Carabinieri che sono arrivati poco dopo ed hanno disturbato il focoso amante mentre consumava l’atto di passione: gli agenti hanno bussato al finestrino della Ford Fiesta e guardando attraverso i vestiti lo hanno trovato in atteggiamenti spinti con la bambola. A quel punto hanno chiesto all’uomo di rivestirsi e allontanarsi dal parcheggio, intimandogli di non fare più ritorno se non voleva incorrere in problemi più gravi.