Dark Polo Gang, Dark Side è uscito dal gruppo? L’annuncio del padre

“Dark gang tutta la vita fino al giorno in cui muoio” canta Dark Side in Diego Armando Maradona, sua ultima hit (che vi proponiamo a fine paragrafo): nonostante il pezzo sia uscito poco più di tre mesi fa, parrebbe che Arturo Bruni (HEARTBREAK BIMBO, negli ultimi tempi su Instagram) abbia cambiato idea.

Anche se non è arrivato alcuno statement ufficiale da parte della Dark Polo Gang, parrebbe che Dark Side abbia lasciat la Dark Polo Gang: ad annunciarlo il padre – il regista Francesco Bruni – ai margini di un incontro con alcuni studenti, che lo hanno ripetutamente sollecitato sul tema.

Parrebbe quindi che Dark Side voglia provare la carriera solista, laciando così la “famiglia” con cui ha raggiunto negli ultimi anni la notorietà.

Dal canto loro, gli altri membri del collettivo non si sono pronunciati (l’ultima volta che gli si era fatto notare che Dark Side non era presente nella ultima hit – ‘British’ – i tre restanti componenti della DPG avevano ricordato come in molte altre canzoni – nella maggior parte delle loro canzoni – non tutto il collettivo è presente) e, anzi, ieri, attraverso l’account ufficiale del collettivo, si celebrava il disco d’oro di ‘Diego Armando Maradona’.

DIEGO ARMANDO MARADONA É ORO

Dal canto suo, celebrando il successo, Dark Side ha ringraziato il solo Sick Luke (produttore della traccia, come di tante altre tracce della DPG).

E’ finita davvero l’epopea di Dark Side nella DPG? Muore così la famiglia?