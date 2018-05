Invitata del Royal Wedding vende i souvenir del matrimonio: i prezzi sono incredibili

Gli ospiti del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto fino a 30.000 sterline (circa 35.000 €) vendendo le loro borse contenenti regalini del Royal Wedding su eBay.

Decine di queste borse del grande giorno della coppia sono apparse sul famoso sito d’asta, alcuni di essi raggiungendo cifre assurde.

Si ritiene che siano stati dati a un gruppo di 1.200 non VIP scelti per poter vedere i reali e agli ospiti della lista A dall’esterno della St. George Chapel.

La responsabile delle risorse umane Claire Oliver è solo una delle oltre 25 persone che hanno partecipato al matrimonio reale. Si dice che abbia guadagnato 21.400 sterline vendendo la borsa, che conteneva un souvenir e una lettera di benvenuto da Harry e Meghan.

Comprendeva anche un frollino, un magnete commemorativo, l’acqua del castello di Windsor, una grande moneta di cioccolato e un buono per il negozio del castello.

”Compra un pezzo di storia”

La signorina Oliver, del sud-est di Londra, ha detto al ‘Mail Online‘ che non voleva discutere l’asta. Ma ore prima dell’inizio della cerimonia, la 31enne ha twittato:

“Ho avuto modo di guardare il matrimonio reale proprio di fronte al castello di Windsor in questo ambiente incredibile. Un giorno così incredibile #Golden ticket #Royal connections”. La ragazza lavora per Troup Bywaters, che offre apprendistati di ingegneria ai giovani lavoratori – una causa sostenuta dal principe.

Molte delle borse regalo sono ancora in vendita su eBay, e hanno generato un notevole interesse con decine di offerenti in lizza per l’acquisto di uno di esse. Uno dei venditori ha scritto: “Compra un pezzo di storia e memorabilità per celebrare un giorno speciale per la Gran Bretagna e la famiglia reale“.

Alcuni hanno anche pagato £5 per un PDF dell’ordine di servizio – che in realtà può essere scaricato gratuitamente dal sito web della famiglia reale.

Mario Barba