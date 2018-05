Michelle Hunziker rivela di aver ricevuto due grazie dalla Madonna: “E’ il mio modello”

Michelle Hunziker continua a parlare molto della sua vita, specialmente dopo aver superato momenti davvero difficili ed essersi liberata della “setta” in cui era finita. In un’intervista rilasciata sul nuovo settimanale “Maria con te”, la showgirl svizzera ha rivelato di essere molto devota al culto della Madonna, e di aver già ricevuto in passato due grazie dalla Madre di Gesù.

La 41enne ha cominciato a raccontare di questo legame partendo da quando era bambina: fu il papà a trasmetterle l’amore per Maria. Poi questo rapporto così forte si è interrotto proprio a causa dell’ingresso della Hunziker nella setta che stava per rovinarle la vita. Fortunatamente, dopo essere uscita dal tunnel, Michelle ha ripreso ad avere la stessa devozione di sempre per la Madre celeste.

“L’amore per mia figlia Aurora mi ha salvata”

Nell’intervista, la showgirl elvetica ha poi raccontato di aver ricevuto due grazie dalla Madonna. La prima risale al 2013, anno in cui ha concepito la piccola Sole, nata dall’amore con il marito Tomaso Trussardi; la seconda è avvenuta sempre nel 2017, quando dei criminali hanno tentato di sfregiare il viso della sua primogenita Aurora con dell’acido. “E’ statoproprio l’immenso amore che provo per mia figlia – ha aggiunto Michelle Hunziker – che mi ha dato la forza per liberarmi di quella setta. Oggi la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di fertilità e maternità”.