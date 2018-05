Pauroso incidente nella Capitale: pullman con a bordo 35 bambini esce fuoristrada

Pullman esce fuoristrada: paura per 35 bambini

Questa mattina, intorno alle 10:30, un pullman con 35 bambini a bordo è uscito fuori strada mentre percorreva(Roma). L’autista ha sterzato improvvisamente perdendo il controllo del mezzo e finendo tra una cunetta e la strada. A causa del fuoristrada il pullman si è inclinato ribaltandosi sul lato destro. Sul luogo sono intervenuti ie gli agenti di polizia dei commissariati

In breve tempo i soccorritori sono riusciti a far scendere tutti i bambini, gli insegnanti e l’autista del pullman. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito nell’incidente, per i bambini, dunque, si è trattato di un semplice spavento. Interrogato dalla polizia sull’accaduto, l’autista ha spiegato di essere stato costretto a sterzare improvvisamente quando un camion ha invaso la sua corsia e che non ha fatto in tempo a controsterzare per evitare di uscire fuoristrada.