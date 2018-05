“Volete vivere a lungo? Allora state in galera”: l’incredibile annuncio del presidente

Rodrigo Duterte, il leader filippino noto per la sua brutale guerra alla droga, ha minacciato, neanche tanto velatamente, tutti i trafficanti di droga, suggerendo loro di trovare un modo per rimanere in prigione se vogliono rimanere in vita.

Il presidente delle Filippine, che è salito al potere con la promessa di sradicare il traffico illegale di droga e il crimine dei , è stato ripetutamente accusato dai difensori dei diritti umani in patria e all’estero per il suo approccio senza senso nei confronti di coloro che sono coinvolti nel traffico di droga.

Una volta incoraggiava la polizia ad uccidere gli “idioti” che si opponevano all’arresto durante le incursioni, minacciava di sganciare bombe sui signori della droga e dichiarava che non avrebbe esitato ad uccidere il proprio figlio se le accuse di coinvolgimento in crimini legati alla droga si fossero rivelate vere.

”Fossi in voi rimarrei in carcere”

Parlando a Manila martedì, Duterte, che all’inizio di questo mese ha negato con veemenza di essere un uomo ‘duro‘, si è scagliato contro coloro che fanno fortuna con i profitti della droga nella provincia di Cebu.

Duterte ha elencato i vantaggi di essere rinchiuso, come ad esempio una durata di vita potenzialmente più lunga.

“Sapete, se fossi in voi, resterei in prigione. Vuoi vivere più a lungo? Rimani in carcere“, ha avvertito il leader filippino. “Cercate la ragione per cui vi trovate qui dentro. Non uscite da questa struttura. Non sarebbe sano per voi“.

Pur provocando l’ira delle organizzazioni per i diritti umani, tra cui il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, per quella che i suoi critici vedono come una campagna di esecuzioni extragiudiziali che ha istigato, il leader è rimasto impassibile e ha promesso di continuare la sua guerra, ha recentemente bollato Zeid Ra’ad Al Hussein, commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, “figlio di una puttana” (un insulto da lui notoriamente usato contro il presidente degli Stati Uniti Barack Obama alcuni anni fa) e ha minacciato di arrestare un procuratore della Corte penale internazionale (CPI) che ha avviato un’indagine preliminare sulle accuse di aver commesso crimini contro l’umanità.

La polizia ha dichiarato di aver ucciso oltre 4.100 persone in operazioni antidroga dal luglio 2016. Tuttavia, i gruppi per i diritti umani sostengono che il numero è almeno tre volte superiore.

Duterte si è vantato in precedenza di aver ucciso personalmente presunti criminali mentre prestava servizio come sindaco della città meridionale di Davao prima di essere eletto presidente nel 2016.

Mario Barba