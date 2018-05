Nadia toffa manca all’ultima puntata delle Iene, la preoccupazione dei fan cresce

Nadia Toffa assente anche nell’ultima puntata de ‘Le Iene’

Nadia Toffa: come sta la conduttrice?

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata prima della pausa estiva de ‘‘ ed è stata condotta da. Tutti, dopo le parole dinella puntata di domenica: “Nadia quest’oggi ci guarda da casa” avevano sperato che almeno in questa ultima puntatasarebbe apparsa in studio per qualche minuto, se non live, almeno con un video messaggio di aggiornamento sulle sue condizioni. Questo però non si è verificato e, a differenza della puntata domenicale, non è stato fatto alcun riferimento alla conduttrice.

L’assenza di Nadia Toffa ha pesato come un macigno per le migliaia di fan che da mesi ormai cercano di starle accanto con messaggi di incoraggiamento e continue ricerche di aggiornamento sulle sue condizioni. Sin da quando Nadia ha annunciato la sua assenza dal puntata serale di ‘Amici‘ con un messaggio su Instagram nel quale scriveva che la sua partecipazione era stata inficiata da “Una serie di sfighe”, i fan sono stati in subbuglio temendo che si trattasse di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

La conferma di questi timori era stata data dalla stessa iena quando su Instagram ha scritto: “Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi!”. Era il 13 maggio e da quel momento in poi Nadia ha smesso di aggiornare i follower sulle sue condizioni. L’assenza di ieri è una conferma che in questo momento il fisico non assiste la coraggiosa conduttrice ed è per questo che i suoi supporter sono tornati a condividere messaggi di supporto sulla sua pagina ufficiale come: “Torna Nadia, ci manchi!”, oppure “Lotta con tutte le tue forze e torna più forte e coraggiosa di prima”.