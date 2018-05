Poliziotto muore in un terribile incidente: si era sposato con la fidanzata poche ore prima

Un incidente tremendo, proprio nel giorno più bello della sua vita. Un destino terrible quello di Michael Colangelo e del suo collega, John Martinez, di 31 e 39 anni rispettivamente, rimasti uccisi in un terribile schianto domenica notte. Il fatto è avvenuto nella città di Shandaken, contea di Ulster, nello Stato di New York.

Michael Colangelo aveva solamente 31 anni e quel giorno si era appena sposato con la fidanzata Katherine. Solo qualche ora più tardi, il terribile schianto.

Assieme all’uomo in macchina c’era il collega Martinez, di 39 anni, anche lui deceduto nell’incidente. Entrambi i poliziotti sono stati dichiarati morti sul colpo, mentre un terzo uomo a bordo è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione del fatto

L’incidente è avvenuto a poca distanza dal luogo del ricevimento di nozze e secondo gli inquirenti potrebbe essere stato causato dalla velocità eccessiva dell’auto, in un punto dove il limite è di 40 km all’ora. La macchina di Colangelo era una Maserati, e i tre erano usciti per un giro, quando improvvisamente l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato fuori strada, ha preso in pieno un albero e si è rovesciata. Purtroppo i due poliziotti deceduti non indossavano la cintura di sicurezza, mentre quello seduto dietro, che si è salvato, la indossava.