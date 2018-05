Rassegna 24.5. Il Presidente della Commissione Europea: “Salvaguardare i diritti degli africani in Italia”

Juncker: “Staremo attenti alla salvaguardia dei diritti degli africani in Italia”.

Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Giudichiamo i governi non su ciò che annunciano ma su ciò che fanno. Ma resteremo attenti per salvaguardare interamente i diritti degli africani che sono in Italia”.

Il Messaggero Interni. Treno deraglia sulla Torino-Ivrea: scontro con un tir, 2 morti e 18 feriti. «Non riuscivamo a uscire».

TgCom24 Interni. Governo, Conte incaricato da Mattarella: “Sarò lʼavvocato difensore degli italiani”.

Il giurista, designato da M5s e Lega, ha accettato “con riserva”, sottolineando che confermerà “la collocazione europea dellʼItalia”. Di Maio: “Oggi parte la terza Repubblica”.

TgCom24 Interni. Ragazza pakistana “sequestrata” dal padre è rientrata in Italia.

La diciannovenne ha passato i controlli di rito ed è stata fatta uscire dallo scalo da un passaggio secondario.

TgCom24 Interni. Napoli, alunno di 10 anni a scuola con un coltello: sequestrato dalla polizia.

Aveva lʼarma nello zaino. Il padre, un conciatore di pelli, ha detto che era il suo coltello la lavoro. Lʼuomo è stato denunciato.

Il Messaggero Interni. Roma, senegalese tenta di stuprare una 40enne nell’androne di un palazzo: messo in fuga dagli inquilini.

Il Giornale Interni. Ora Fornero attacca Lega-M5s: “Preoccupata dal ministro anti euro”.

L’ex ministro difende i tecnici e fa la vittima: “Ti usano e poi ti buttano via”. Poi attacca Savona: “Oggi l’euro c’è, non si torna indietro nella storia”.