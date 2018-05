Ronaldinho come Pupo? L’ex calciatore fa goal nel cuore di due donne e le sposa (entrambe)

Pare proprio che l’ex calciatore del Milan, del Bacellona e della Nazionale brasiliana, per ovvi motivi ben più famoso del cantante italiano, abbia con lui qualcosa in comune: due donne disposte ad amarlo simultaneamente e l’una consapevole della presenza dell’altra.

Ronaldinho e le sue due fidanzate: oggi sposi (ma in tre)

Ronaldinho convolerà a giuste nozze nel corso dell’estate che sta per arrivare, e più precisamente ad agosto. Stavolta, però, la notizia che realmente sta facendo notizia non riguarda il suo matrimonio in sé quanto un dettaglio non da poco: Ronaldinho non sposerà una sola donna. L’ex calciatore brasiliano sposerà, nello stesso giorno e nell’ambito della stessa cerimonia, entrambe le sue due fidanzate. Le donne in questione sono Priscilla Coelho e Beatriz Souza, originarie ambedue di Belo Horizonte. Ronaldinho avrebbe ufficialmente chiesto la loro mano e l’indiscrezione è stata lanciata dal giornale brasiliano O Dia.

La cerimonia si svolgerà in forma privata a Rio de Janeiro

Sembrerebbe proprio che le due donne abbiano accettato la proposta di matrimonio e che si stia organizzando una cerimonia nuziale in forma privata. Il doppio matrimonio dovrebbe essere celebrato a Rio De Janeiro. Vissero felici e contenti, dunque? Non proprio perché in Brasile, così come in Italia, la poligamia non è consentita per legge. Cosa si inventerà, Ronaldinho, per ovviare a questo “piccolo” problema? L’ex calciatore ancora non ha dato una conferma ufficiale a queste indiscrezioni, ma qualora si dovessero rivelare fondate potremmo trovarci di fronte ad uno dei gossip dell’estate 2018.

(Immagine d’archivio)

Maria Mento