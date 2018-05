Torna a casa e dimentica la figlia di 1 anno in macchina. E’ tragedia

Dimentica la figlia di un anno in macchina, il caldo è stato letale

Una bambina di un solo anno è morta nel pomeriggio di mercoledì dopo che il padre adottivo l’ha dimenticata in macchina, lasciandola al torrido caldo ditutto il giorno. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’uomo ha portato il fratellino più grande della bimba all’asilo nido ed ha fatto ritorno a casa dimenticandosi che sul seggiolino posto nel sedile posteriore della sua auto c’era la figlia adottiva (durante il giorno la temperatura media è stata di 25° con una massima di 31° dopo le 2 di pomeriggio).

L’uomo non ha ricordato per tutto il giorno che avrebbe dovuto badare alla piccola e solo quando la moglie si è ritirata ed ha trovato la bambina svenuta all’interno dell’auto ha compreso l’errore fatale che aveva commesso. I due coniugi hanno portato la figlia immediatamente al Vanderbilt Hospital, ma dopo qualche ora di ricovero in terapia intensiva la piccola è stata dichiarata deceduta dal personale medico.

Bimba di un anno muore nell’auto del padre, l’annuncio della polizia

La notizia è stata riportata sul profilo ‘Twitter‘ della polizia di East Nashville, dove si legge: “Una bambina di un anno è morta dopo essere stata lasciata tutto il giorno sul sedile di dietro del pickup del padre”. Nel tweet viene riportata anche la versione del padre e della madre della bambina sull’accaduto, quindi viene aggiunto: “Le indagini continueranno tutta la notte”. Al momento, però, non ci sono stati sviluppi ed i due genitori non sono stati formalmente accusati di negligenza per la morte della bambina. La tragedia di Nashville ricorda da vicino quella accaduta un paio di giorni fa in Italia dove un padre ha dimenticato la figlia nell’auto dopo aver parcheggiato per andare a lavoro.