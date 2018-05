Entra in un locale con il fondoschiena completamente scoperto. L’immagine fa il giro del web

A chiunque è capitato di concludere una serata con gli amici recandosi dal “paninaro” o dal ristoratore di fiducia. Ma una giovane spagnola, presa evidentemente dalla fame, non si è accorta di aver fatto il suo ingresso all’interno del locale con il fondoschiena completamente scoperto.

La ragazza si trovava in un locale di Inca, comune di 30.000 abitanti sull’isola di Maiorca, in Spagna, per ordinare un hamburger. Era notte fonda, ma in molti si sono accorti che la giovane aveva il fondoschiena completamente scoperto. La scena è stata immortalata anche da un cliente, che ha fotografato il posteriore della ragazza. Stando a quanto sostenuto dal quotidiano tedesco Bild e dal quotidiano locale di Majorca, Ultima Hora, la giovane sarebbe una turista britannica.

Ha ordinato un hamburger per riprendersi dalla sbornia

Ultima Hora ha anche sottolineato che l’immagine è il “simbolo” del turismo contro cui l’isola sta combattendo, ovvero quello fatto esclusivamente da alcool e perdizione.

La Bild sostiene che la donna si trovava sul posto con due amici e aveva bisogno dell’hamburger come rimedio per i postumi di una sbornia. Il quotidiano tedesco ha intitolato il suo articolo con una frase ironica: “È così che chiedi un hamburger a Maiorca”. Dopo aver visto la foto, un operaio del McDonald’s di Inca ha voluto chiarire la questione, dato che si era sparsa la voce che il locale fosse proprio uno della nota catena USA: “La foto non è stata scattata all’interno del McDonald’s”