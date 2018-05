La figlia dell’ex calciatore di Serie A perde la testa in discoteca. Lo fa sul divano con un uomo

La figlia dell’ex calciatore di Serie A perde la testa in discoteca....

Una notte a dir poco selvaggia, quella vissuta lo scorso giovedì da Bianca Gascoigne, figlia del celebre Paul, ex giocatore della Lazio e della Nazionale inglese. La bionda, che in precedenza ha partecipato anche al Celebrity Big Brother (il GF Vip inglese, ndr), ha dato spettacolo nell’esclusiva discoteca londinese Libertine.

Bianca si trovava lì per il lancio del nuovo marchio di abbigliamento maschile DaVinci London. La figlia dell’ex calciatore era vestita con una giacca molto appariscente, che mostrava una scollatura particolarmente provocante. Il look della 31enne prevedeva inoltre dei tacchi da urlo di colore rosso.

Bianca Gascoigne si scatena con un uomo

Ad un certo punto della serata, Bianca Gascoigne si è adagiata su un divano insieme ad un uomo misterioso.

“Erano appena passate le 23 e l’evento era ancora in pieno svolgimento, ma Bianca aveva occhi solo per un uomo – ha riferito un testimone – Non le importava più nulla di tutto il resto. Ad un certo punto lei si è messa a cavalcioni sopra di lui”.

Sempre stando al racconto, Bianca si è poi messa seduta e ha allargato le gambe, mettendo tutto in bella mostra. L’uomo non si è fatto pregare. “E’ stato come assistere ad uno spettacolo di sesso dal vivo – ha detto ancora il testimone – erano tutti scioccati”.