Madonna di Medjugorje, attesa per il messaggio del 25 maggio 2018

Come ogni 25 del mese, cresce l’attesa fra i fedeli per il messaggio della Madonna di Medjugorje che apparirà in giornata alla veggente Mirjana Dragicevic Soldo: come in ogni altra occasione, anche oggi il messaggio potrebbe giungere in qualsiasi momento giacché le apparizioni della Madre di Dio avvengono senza preavviso e potrebbero così giungere in qualsiasi momento del giorno.

Vi suggeriamo quindi di tenere sotto controllo questa pagina, in cui vi aggiorneremo nel momento in cui il messaggio della Vergine verrà riport

ato dalla veggente Mirjana.

Per il momento, vi riportiamo l’ultimo messaggio della Madre del Signore, datato mercoledì 2 maggio 20187:

“Cari figli, mio Figlio, è luce d’amore, tutto ciò che ha fatto e fa, l’ha fatto per amore. Così anche voi, figli miei, quando vivete nell’amore e amate il vostro prossimo, fate la volontà di mio Figlio. Apostoli del mio amore, rendetevi piccoli, aprite i vostri cuori puri a mio Figlio affinché possa operare per mezzo di voi. Con l’aiuto della fede riempitevi di amore, figli miei, non dimenticate che l’Eucarestia è il cuore della fede: è mio Figlio che vi nutre con il suo Corpo e vi fortifica con il suo Sangue; è il miracolo dell’amore; è mio Figlio che sempre nuovamente viene vivo per rinnovare le anime. Figli miei, vivendo nell’amore compiete la volontà di mio Figlio e Lui vive in voi. Figli miei, il mio desiderio materno è che lo amiate sempre di più. Lui vi chiama con il Suo amore, vi dona l’Amore perché lo diffondiate a tutti coloro che vi circondano. Per il suo Amore sono con voi come Madre affinché vi dica parole d’amore e di speranza, affinché vi dica parole di vita eterna che vincono sul tempo e sulla morte, affinché vi inviti ad essere miei apostoli d’amore. Vi ringrazio”.