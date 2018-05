Violento schianto tra auto e scooter, spezzata la vita di una giovane donna

Scontro auto-moto, i soccorsi sul luogo dell’incidente

I soccorritori sono giunti sul posto con estrema rapidità ma nulla hanno potuto fare per salvare una donna, deceduta in seguito ad un grave incidente stradale. La vittima è una 34enne che viaggiava a bordo di uno scooter quando, la dinamica è ancora tutta da accertare, ha impattato contro un’automobile; uno schianto violento in seguito al quale la donna è stata sbalzata a terra: l’episodio è avvenuto in mattinata in zona Poggio Casciano, Bagno a Ripoli, nella provincia di Firenze, come riportato dal quotidiano online Il Gazzettino del Chianti.

Sul posto, dopo l’incidente stradale, sono arrivati i soccorsi del 118 a bordo di un’ambulanza che hanno provocato a salvare la 34enne mentre, poco distante, atterrava anche l’elisoccorso Pegaso per trasportarla d’urgenza in ospedale. Ma per la donna, originaria di San Polo, tutti i tentativi sono risultati vani e, in nosocomio, i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso, avvenuto poco dopo l’impatto. La polizia municipale, che ha delimitato l’area del sinistro, ha raccolto tutti i rilievi atti a far luce sulle cause dello schianto avvenuto tra il punto di immissione in via di Tizzano (il punto nel quale si trovata l’auto) e la strada proveniente da San Polo in Chianti, in direzione Grassina (da dove invece proveniva lo scooter).

Daniele Orlandi