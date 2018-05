Violento scontro auto-scooter, muore Daria – ex calciatrice della Fiorentina

Daria, ex calciatrice della Fiorentina, muore in un incidente stradale

Firenze e la Toscana piangono oggi la scomparsa di una ragazza di 34 anni morta in un incidente stradale. La vittima, infatti, era molto conosciuta nel capoluogo toscano e dagli amanti dello sport femminile, poiché questa, Daria Nannelli, aveva giocato per anni con la Fiorentina Femminile, per poi concludere la sua esperienza calcistica nella Libertas Lucchese (in Serie D): qui aveva ritrovato la passione di giocare al calcio, giocando anche insieme alla sorella Gaia, ed era riuscita con le compagne ad ottenere un’importante promozione in serie C. Ritiratasi da qualche anno dallo sport agonistico, questa ragazza originaria di San Polo continuava a praticare il calcio a 5 nel San Giovanni, ma da qualche tempo lavorava all’interno di uno studio dentistico.

Esce dall’incrocio e viene travolta da un’auto

A bordo del suo motorino, questa mattina Daria stava percorrendo le strade di Bagno a Ripoli (Firenze) in direzione di San Polo in Chianti quando ad un tratto è giunta all’altezza dell’incrocio con via Tizzano ed un auto è uscita dallo stop senza dare la precedenza. La ragazza non ha fatto in tempo a frenare o evitare l’urto con l’auto ed è volata sull’asfalto atterrando duramente. Immediata la richiesta di soccorso, sul luogo del sinistro i soccorritori sono giunti con l’elisoccorso ma per la ragazza non c’era nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.