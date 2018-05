Bimbo di 11 anni accusato di aver stuprato bimbo di 7 anni: ecco un’incredibile storia di violenza sessuale

Dorset, la violenza sessuale avvenuta di sera

Arriva da(Dorset) l’incredibile storia di un’ altrettanto incredibile. Un bambino di 11 anni si sarebbe reso colpevole dellodi un bimbo di 7 anni mentre quest’ultimo si trovava afuori casa.

L’inaudita violenza sessuale è stata consumata in Dorset, nel villaggio di Wool, nella serata di lunedì 14 maggio. La vittima era uscita da casa per giocare, nei dintorni dell’abitazione, quando ad un certo punto è stata persa di vista dai genitori. Il bimbo è tornato non molto tempo dopo in condizioni agghiaccianti: in forte stato di shock e con i vestiti tutti in disordine. Alle domande dei genitori il bimbo ha risposto dicendo di essere stato stuprato.

Le indagini inchiodano un ragazzo undicenne

Le dichiarazioni successive dei genitori ci restituiscono il quadro di un bimbo fortemente traumatizzato, che da allegro e divertente è divenuto di colpo taciturno e sottomesso. Dalla denuncia che la famiglia ha fatto alla polizia si è risaliti ad un bambino di 11 anni e proprio lui avrebbe compiuto il terribile gesto. Non un adulto, quindi, ma un quasi coetaneo del piccolo ed in un’età in cui violenze così efferate paiono impossibili anche soltanto a pensarsi. L’undicenne è stato arrestato ed in seguito liberato (ma si trova sempre sotto inchiesta): le indagini sulla violenza sessuale continuano e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire tutti i dettagli della vicenda.

