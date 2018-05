Fabrizio Corona fiume in piena a Verissimo, la dura reazione di Silvia Toffanin

Corona, le sue parole per Belen

Non è stata un’intervista facile quella di Silvia Provvedi a Fabrizio Corona, la prima dopo la scarcerazione, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo. Un Corona a tutto campo che ha parlato delle donne della sua vita, da Silvia Provvedi a Belen Rodriguez, riservando una frecciatina a Nina Moric. L’ex paparazzo dei vip ha ampiamente parlato della sua (ex) fidanzata Silvia Provvedi che, a dispetto della sua giovane età, non lo ha mai lasciato solo; di lei ha detto, a proposito del quarto arresto: “Vedi una ragazzina di 22 anni che trattiene le lacrime, che riesce a trattenere il dolore in una situazione del genere”, sottolineando che, fino all’ultimo, tra i due c’è stata una grande intesa tanto che, ha svelato, “nonostante tutto siamo anche riusciti a fare l’amore”. Durante la reclusione, che per Corona è stata come “tornare all’inferno”, non è però stato semplice mantenere viva la relazione e la coppia è entrata in crisi. Ma l’ex di Belen ha rivelato di essere ancora innamorato di lei: “Quello che ho provato per Silvia non l’ho mai provato prima. Non è una storia finita o in pausa però se le chiedessi di sposarmi, in questo momento, mi direbbe di no. Ma se mi impegno ci riesco e farò di tutto. Sono ancora innamorato di lei e sto cercando di riconquistarla”.

Parlando di Belen Rodriguez invece, Corona ha confermato: “E’ stata la storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. Un amore folle e spericolato, diverso da quello con Silvia Provvedi”. Non è dunque mancata una frecciatina rivolta alla madre di Carlos con la quale i rapporti sono stati decisamente meno distesi dopo la separazione. Dopo aver ricordato il padre Vittorio Corona spiegando che non è ancora riuscito ad andarlo a trovare al cimitero, Corona è tornato su Nina Moric e sulle sue apparizioni al Grande Fratello, con una dura reazione: “Dopo questa trasmissione televisiva non le risponderò mai più al telefono. E’ pietosa”.

I battibecchi con Silvia Toffanin

Ma l’intervista a Verissimo è stata caratterizzata anche da una serie di battibecchi tra intervistatrice ed intervistato. Più volte la conduttrice ha infatti cercato di tenere a bada l’impetuoso Corona fino a che non è più riuscita a trattenersi. Da Barbara D’Urso a Nina Moric, da Luigi Favoloso ad Alda D’Eusanio, l’ex fotografo dei vip ha attaccato tutti finchè la Toffanin ha reagito: “Corona basta. Devi avere rispetto. Chiedo scusa a tutti coloro che si sentono offesi, scusa a Barbara D’Urso che è una professionista e una

mia amica, ad Alda d’Eusanio, a Nina Moric”.

Daniele Orlandi