Padova, muore suicida a 15 anni: il corpo senza vita della giovane viene scoperto dagli amici

Gli amici della ragazza hanno fatto la macabra scoperta

Unache ancora nessuno è riuscito a spiegarsi quella dial ramo di un albero. Il suicidio della giovane è avvenuto in provincia died è stato scoperto nella serata di ieri 25 maggio 2018.

La comunità di Vo’, piccolo Comune padovano immerso nelle bellezze naturali dei Colli Euganei, è stato sconvolta dal suicidio di una sua giovanissima cittadina. La ragazzina, quindici anni appena, si è impiccata legando una fune al ramo di un albero. Il suo cadavere è stato scoperto ieri sera, verso le ore 23:00. L’agghiacciante scoperta è stata fatta da alcuni amichetti coetanei della ragazza, che la stavano cercando e l’hanno trovata nel quartiere di San Lorenzo. Non viva, come avrebbero sperato, ma già morta. È mistero sui motivi che avrebbero scatenato il folle gesto. La ragazzina non avrebbe lasciato biglietti d’addio, né messaggi telefonici eloquenti, come invece sono solite fare le persone che stanno progettando di togliersi la vita. Anzi, chi l’ha vista prima della tragedia afferma che- almeno dal di fuori- la giovane appariva tranquilla e spensierata, come sempre.

Padova, un suicidio ancora senza senso

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire cos’abbia potuto portare una giovane di appena quindici anni a desiderare di morire. Apparentemente pare che la ragazza non fosse psicologicamente gravata da motivi così pesanti da indurre al suicidio. I Carabinieri avevano creato una ricostruzione che avrebbe fatto pensare ad una delusione amorosa come “movente” alla base del gesto; tuttavia, non c’è la conferma ufficiale che possa essere stata una delusione sentimentale il motivo del suicidio della quindicenne.

(Foto d’archivio)

Maria Mento