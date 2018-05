Mattarella mette ancora veto su Savona, Conte rimette il mandato

Giuseppe Conte, presidente del consiglio con riserva, ha appena rimesso il mandato dopo che Mattarella non ha voluto assolutamente accettare uno snodo fondamentale nella lista dei Ministri del governo M5S Lega: Savona all’economia.

A causa del veto politico di Mattarella, Conte ha quindi deciso di rimettere il mandato. Si tratta di una parentesi molto delicata.

Secondo il Quirinale non ci sarebbe stato “Nessun veto, irrigidimento dei partiti”, ma invece è palese che – contrariamente al dettame costituzionale – al Quirinale è stato messo veto politico su Savona, probabilmente per le sue posizioni non europeiste.

Le reazioni dei partiti

La notizia è appena arrivata. Salvini ha reagito così: “Se avessi dovuto seguire la convenienza mia e del partito avrei detto, non ci provo neanche. Ce l’abbiam messa tutta – aggiunge – se qualcuno si prenderà la responsabilità di non far nascere un governo, lo vada a spiegare a sessanta milioni di italiani”.

“Mi sto convincendo che non siamo un paese libero. Siamo un paese a sovranità limitata” ha aggiunto ancora Salvini contestando il chiodo fisso di Mattarella di non accettare la nomina di Savona.

Secondo fonti M5S “Qui rischia di saltare tutto e allora si torna al voto”.