Piacenza, uomo uccide la moglie davanti al figlio e poi si costituisce

Donna assassinata a Piacenza, il marito si è costituito

È arrivata poco più di un’ora fa la notizia dellache è stata assassinata con. La donna è morta a(Emilia Romagna) intorno alle ore 16:00 e per il suo omicidio si sarebbe costituito il marito.

Una donna di origini albanesi ha perso la vita questo pomeriggio, intorno alle ore 16:00, nella sua abitazione sita in Viale Dante a Piacenza. L’omicidio sarebbe stato commesso dal marito, albanese anche lui, che l’ha colpita alla gola, con un coltello, per ben tre volte uccidendola- si suppone- quasi all’istante. Il terribile delitto è stato consumato in cucina e sotto gli occhi del figlio 17enne della coppia. Sarebbe stato lo stesso ragazzo a chiamare la Polizia per raccontare quanto accaduto. Il padre del giovane si è comunque costituito e anche il ragazzo è stato trasportato negli uffici della Questura per rilasciare la sua deposizione in merito.

Donna assassinata a Piacenza, non si conosce il movente del delitto

Sulla scena del crimine sono arrivati Polizia e sanitari del 118, ma ovviamente per la donna non c’era più nulla da fare. Nelle prime notizie- abbastanza scarne- che erano state diffuse si era detto che un uomo, che adesso possiamo identificare come il marito, si era presentato alla caserma dei Carabinieri affermando di essere legato al delitto. Ci sono altre notizie contrastanti: secondo la testata Libertà, ad esempio, i fendenti sferrati al collo della donna sarebbero stati cinque e non tre. Al momento, però, non si conoscono altri dettagli, ed è sconosciuto anche il movente dell’omicidio. Vi daremo ulteriori aggiornamenti man mano che le indagini porteranno alla luce nuovi dettagli.

Maria Mento