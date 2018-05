Ragazza uccisa dal suo ex fidanzato calciatore: “Dovevamo denunciarlo. La tormentava da tempo”

Ragazza uccisa dal suo ex fidanzato calciatore: “Dovevamo denunciarlo. La tormentava da...

Sono le amiche e le colleghe di Elisa Amato a parlare, la ragazza di appena 29 anni uccisa dal suo ex fidanzato, Federico Zini, di professione calciatore.

“Dovevamo denunciare Federico perché da tempo la tormentava”.

Ai carabinieri, però, non risulta alcuna denuncia a carico del centravanti.

Il negozio in cui lavorava Elisa è stato chiuso per tutta la giornata di ieri. Sulla vetrino del negozio vi era apposto un cartello in cui veniva spiegato il motivo della chiusura.

Le colleghe del negozio situato in via Panzani, a pochi passi dal duomo di Pisa, sono ancora sotto shock mentre gli investigatori hanno appurato che il ragazzo, 25 anni, ha ucciso Elisa a Prato per poi portare il suo corpo fino a San Minato, dove si è tolto la vita.

Mario Barba