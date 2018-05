Chiede al ragazzo un ultimo bacio prima di lasciarlo. Ma è solo una trappola

Sembrava una richiesta estremamente romantica, ma dietro quella voglia di dare un ultimo bacio al suo amato si nascondeva ben altro. E’ la vicenda capitata ad un giovane di 23 anni, che è dovuto ricorrere dapprima all’intervento delle forze di polizia e successivamente alle cure ospedaliere. Il fatto è accaduto presso il vicolo di Qianshan, nella provincia di Anhui, in Cina

La relazione con la sua ragazza era ormai giunta al capolinea. I due avevano deciso di vedersi un’ultima volta per salutarsi per sempre. Tuttavia, durante l’appuntamento, la giovane – che ha tre anni più del suo amato – ha avanzato una richiesta che appariva molto romantica: un ultimo bacio prima di dirsi addio.

La giovane soffre di problemi psichici

Ma quella che poteva sembrare una scena di un film è diventata ben presto una situazione molto complicata. La giovane ha infatti approfittato del bacio per mordere con forza la lingua del ragazzo, impedendogli di liberarsi. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine è stato possibile separare i due (ex) innamorati, non senza una certa fatica. Gli agenti, infatti, sono riusciti a dividere la coppia utilizzando lo spray al peperoncino.

Il giovane è stato portato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente per lui nessuna lesione di rilievo. Le indagini hanno permesso di scoprire che la 26enne era affetta da problemi psichici: è stata affidata in custodia ai suoi genitori.