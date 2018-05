Tragico incidente, auto precipita dal viadotto. Muoiono una mamma e il figlio piccolo

E’ una vera e propria tragedia, quella che si è verificata quest’oggi nell’Agrigentino, e che ha visto spezzate per sempre le vite di una donna e di suo figlio di 4 anni. Un’altra figlia, di 7 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nel comune di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, effettuate dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del disastro, la Fiat Punto guidata dalla donna è precipitata da un viadotto mentre si trovava in contrada Contuberna.

L’altra figlia è in condizioni gravissime

La conducente, Maria Stella Traina, impiegata di 32 anni, è morta sul colpo. Stesso destino è toccato ad uno dei suoi figli, Angelo, di soli 4 anni. I soccorritori sono riusciti a tirare fuori dalle lamiere della Fiat Punto l’altra figlia di Maria Stella, che è stata immediatamente trasferita con l’elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. La piccola sarebbe in condizioni gravissime.

Come riportato dai media locali, nell’incidente non sarebbero coinvolte altre vetture. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire alle cause che hanno portato la vettura a uscire di strada e precipitare dal viadotto. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. E’ stata segnalata anche la presenza del sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, che ha confermato come l’intera comunità sia “sotto shock” per la tragedia.