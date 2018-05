Banditi in passamontagna fanno irruzione nella notte: grande paura per un ex Presidente (e consorte)

Banditi in passamontagna fanno irruzione nella notte: grande paura per un ex...

Grande paura – ma fortunatamente, solo paura – per un grande protagonsita della Prima Repubblica: parliamo di Ciriaco De Mita, 90enne ex Segretario della Democrazia Cristiana (nonché 47esimo Premier nella storia repubblicana).

A Nusco, nell’interland avellinese (dove De Mita è nato e attualmente risiede – e di cui è sindaco, frattanto), quattro rapinatori con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex esponente DC: i rapinatori sono stati sorpresi dalla moglie di De Mita – Anna Maria Scarinzi – intorno alle 3.30 e si sono fatti aprire la cassaforte, dalla quale hanno rubato oggetti di valore e oro.

Nessuna ferita per De Mita e consorte che non sono stati aggrediti ma sono rimasti sconvolti per l’accaduto: immediata la chiamata ai carabinieri che però non sono riusciti a fermare i malviventi, che si sono immediatamente dileguati.

Ed è ancora caccia all’uomo.