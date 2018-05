La donna che si rade in una piscina pubblica fa il giro del (disgustato) web – VIDEO

Donna si depila le gambe in una piscina pubblica

Se aveste bisogno di avere un feedback negativo sul perché farsi il bagno in una piscina pubblica può non essere un’esperienza piacevole, il video pubblicato dall’utente Screwsausage su ‘Reddit‘ potrebbe anche farvi passare la voglia di fare il bagno a vita. In questo, infatti viene mostrata una donna in carne con indosso un costume a pezzo unico che si diletta nella rasatura della gambe a bordo vasca della piscina pubblica di un hotel, mentre alcuni bambini le nuotano accanto. Se ciò non bastasse a disgustare i presenti e chi ha messo gli occhi sul video, nel prosieguo si vede la donna che non curante della presenza di altre persone dentro la piscina sciacqua il rasoio con l’acqua e continua la sua irrispettosa pratica.

Non è passato molto tempo dopo che il video è stato caricato sulla piattaforma che gli utenti Reddit lo hanno cominciato a condividere e commentare diffusamente. Nel giro di qualche ora, infatti, ha raggiunto le 50.000 condivisioni, numerosissimi anche i commenti a margine del video con le persone unanimemente disgustate da quanto sta facendo la cliente, per altro in presenza di numerose persone che nuotano all’interno della piscina, tra cui anche dei bambini.

Un utente ad esempio commenta: “E’ talmente disgustoso. Immaginare di inghiottire inavvertitamente l’acqua, cosa che capita spesso quando si nuota, con tutti i peli tagliati nel mezzo”. Ed un altro risponde a questo scrivendo: “Ancora peggio, lei si sta depilando con il rasoio e perde sangue nell’acqua, pensa se fosse infetto”.