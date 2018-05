Perde il controllo dell’auto e viene sbalzato fuori dall’abitacolo, Fabrizio muore accanto alla moglie

Tragico incidente a Pieve del Cairo, il conducente muore sul colpo

Questa mattina un tragico incidente stradale è costato la vita a Fabrizio Varni. L’uomo si trovava a bordo della sua auto, una Mini Cooper Countryman, in compagnia della moglie e stava percorrendo la statale 211 in direzione di Pieve del Cairo quando, giunto all’altezza di Villa Biscossi, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada e l’auto si è ribaltata diverse volte. Fabrizio, probabilmente senza cintura al momento del sinistro, è volato fuori dall’abitacolo ed ha sbattuto violentemente il capo contro il terreno.

L’intervento dei soccorsi e l’annuncio del decesso

Sul luogo dell’impatto sono giunti i Vigili del Fuoco di Meda, gli operatori del 118 ed i Carabinieri. Mentre le forze dell’ordine si sono occupate di recintare la zona per permettere ai soccorsi di operare, i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo della donna rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. La donna è stata quindi soccorsa dai sanitari che ne hanno disposto l’immediato trasporto all’ospedale tramite l’intervento dell’elisoccorso. Per Varni, invece, non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei medici era già privo di vita e ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. Concluse le operazioni di soccorso i Carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente che al momento è ancora in fase di accertamento.

A commentare per primo la scomparsa di Varni è stato il sindaco di Val di Nizza, Franco Campetti, amico del defunto sin dai tempi del liceo: “Ho celebrato io il suo matrimonio, due anni fa. Era una persona squisita, sempre disponibile”- spiega Campetti che poi aggiunge -“Era molto legato al territorio oltre padano e aveva un’azienda agricola a cui dedicava il suo tempo libero”.