Ricostruzione post terremoto: nelle case ritrovate tracce d’amianto

Il terremoto delle Marche ha messo a serio rischio la popolazione. Dopo il catastrofico evento, in cui hanno perso la vita moltissime persone, adesso arriva un’ulteriore notizia allarmante.

Dalle analisi dei tecnici dell’ARPA, ovvero l’Agenzia per la protezione ambientale, sono stati ritrovati tracce di amianto nei materiali che sono stati utilizzati per la ricostruzione delle case.

Utilizzati materiali di rifiuto pieni di amianto per ricostruire

Nel 2017, l’ARPA aveva fatto dei prelievi nei rifiuti delle Ditte. Vista la necessità di ricostruire al più presto, sembra che le ditte siano ricorse a dei materiali che potrebbero mettere a rischio la salute della popolazione marchigiana.

Per legge, tutti dovrebbero ricevere dei rifiuti, del materiale di riuso pulito e che non sia nocivo per le persone che un giorno lo utilizzeranno. Non è questo il caso delle Marche, che, dopo il territorio, si vede costretto a subire quest’ulteriore offesa.

Non c’è pace per le Marche

Secondo i titolari delle ditte che avevano vinto l’appalto, il materiale era “già stato sottoposto ad operazione di recupero ed avevano conseguito la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi delle norme, in quanto già sottoposte alle operazioni di recupero”.

Allora qual è la verità? Che, purtroppo, sono sempre i cittadini a rimetterci.