Ritorno al voto, Di Battista pronto a sostituire Di Maio?

Con le elezioni più vicine di quanto previsto, le forze politiche cominciano a discutere su quale sarà il leader che le guiderà al voto. La questione interessa anche il Movimento 5 Stelle, dato che all’interno dei pentastellati non tutti sarebbero entusiasti di avere ancora Luigi Di Maio candidato premier.

L’alternativa è sempre quella, ovvero Alessandro Di Battista, che a questo giro ha deciso di non ricandidarsi (per qualcuno volutamente) ma che potrebbe tornare prepotentemente in auge per la nuova campagna elettorale. Non è un mistero che una parte della base grillina preferirebbe Dibba per recuperare quei temi che ultimamente il M5S ha un pò perso di vista, come ad esempio il no alla TAV.

Lega, Matteo Salvini leader incontrastato

Inoltre, nonostante il fallimento del governo Conte venga imputato interamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alcuni pentastellati ritengono che l’azione politica di Di Maio non sia stata delle migliori.

E la Lega? Su chi guiderà il Carroccio alle prossime elezioni non c’è alcun dubbio, anche perchè Matteo Salvini sembra essere il vero vincitore dello stallo che si è creato in seguito al “niet” del Capo dello Stato sul nome di Paolo Savona all’Economia. I sondaggi parlano chiaro: la Lega cresce sempre più e si avvicina al Movimento 5 Stelle, che invece perde consensi. Per la gioia, seppure “nascosta”, di Salvini.