SuperMario Balotelli torna al gol in Nazionale: la dedica è commovente

Supermario Balotelli sembra sia davvero cresciuto. Lo abbiamo avisto anche nel match amichevole di ieri contro l’Arabia Saudita (match d’esordio per il suo mentore Roberto Mancini sulla panchina): una prestazione abbastanza convicente, condita da un bel gol e da un impegno costante – fino ai problemi fisici del secondo tempo.

Ma Balotelli sta facendo parlare di sé quest’oggi per un post su Instagram. Un post che ben si discosta da quelli che un tempo facevano parlare di sé in ottica gossip: si tratta infatti di un post di dedica del proprio gol, rivolto all’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso lo scorso 4 marzo mentre si trovava in ritiro con la propria squadra ad Udine.



Una dedica davvero commovente, che frattanto dimsotra la nuova sensibilità di Supermario.

Molto matura inoltre la risposta dell’ex attaccante di Inter e Milan (prossimamente al centro di trattative di mercato per toranre in Italia, con Napoli e Roma – parrebbe – in prima fila) ad uno striscione razzista apparso sulle tribune dello stadio di San Gallo (“Il mio capitano è di sangue italiano”): “Siamo nel 2018, ragazzi basta! Svegliatevi per favore!”. Nessuna replica è ammessa.