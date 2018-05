Apre la porta dell’ascensore ma manca la cabina. 77enne precipita per sei piani

Una morte assurda, una tragedia impensabile che ha messo fine alla vita di una 77enne di Roma. La donna si chiamava Elena Pacifici, e stava compiendo uno dei gesti più comuni, ovvero si apprestava a salire sull’ascensore del proprio palazzo, uno stabile in viale Regina Margherita, al civico 217. Ma quando ha fatto il suo ingresso nel vano, la donna non si è accorta che mancava la cabina. A dare l’allarme è stato il portiere del palazzo.

A quel punto la tragedia per la 77enne era ormai inevitabile. La donna è infatti precipitata per sei piani, ed è morta sul colpo. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15:30. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto del nucleo Saf è giunta immediatamente sul posto per il recupero del corpo.

Sulla tragedia indagano i carabinieri

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia Parioli per le indagini di rito. In particolare, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e come sia stato possibile per la signora riuscire ad aprire la porta del vano ascensore nonostante l’assenza della cabina.

La donna abitava al primo piano dello stabile. Sul luogo della tragedia è giunto anche un medico legale che ha provveduto ad effettuare una prima ispezione sul corpo dell’anziana vittima.