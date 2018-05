Coppia beccata a farlo nel balcone di un lussuoso hotel di Montecarlo – Video

Coppia esce nel balcone dell’hotel per farlo davanti ai turisti

Coppia filmata mentre fa sesso in balcone durante il Gran Premio

Lo scenario dell’ultima impresa amatoriale in giro per il mondo è la lussuosaproprio nella settimana in cui la Formula 1 approda nel principato per l’annuale gran premio. La focosa coppia era ospite del lussuoso hoteluno dei più rinomati dell’intero principato, che si affaccia nella famosissimo quartieredove si trovano tutti i casinò. Le strade sottostanti l’albergo sono gremite di turisti arrivati per seguire il Gran Premio divinto da Ricciardo davanti a Vettel, ma per qualche istante la loro attenzione è stata attirata dalle evoluzioni di questa focosa coppia.

I due amanti sono usciti allo scoperto durante il giorno con sotto uno stuolo di persone che camminava per la strada ed altri che si godevano il relax in un café che passava musica a tutto volume. Presto i due hanno attirato l’attenzione delle persone sottostanti che hanno preso il telefono per immortalare la scena. In uno dei video emersi sul web si vede la donna poggiata sul corrimano del balcone mentre l’uomo la penetra a ritmo di musica.

A questo punto gli spettatori cominciano ad urlare per fare capire ai due amanti che il loro atto di accoppiamento era in mondo visione e la donna si china a guardare verso il basso, scende dalla ringhiera e continua come se nulla fosse in un’altra posizione. Il video è stato pubblicato in esclusiva dal tabloid britannico ‘The Sun’, in un articolo che si trova al seguente link: