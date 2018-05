La nonnina spiega il segreto dei suoi 106 anni: non ha mai voluto uomini

Spesso ci si chiede quale sia il segreto per arrivare a 100 anni. In molti sostengono che per vivere il più possibile è opportuno badare molto all’alimentazione e fare sempre movimento, anche in età avanzata. Ma secondo Madeline Dye, ultracentenaria inglese, il motivo che le ha permesso di arrivare alla straordinaria età di 106 anni è un altro: rimanere single.

La donna ha festeggiato il suo 106esimo compleanno lo scorso 28 aprile. Madeline è infatti nata nel 1912 a Heeley, un piccolo centro del South Yorkshire, tra Manchester e Sheffield.

Madeline ha sempre rifiutato le avances degli uomini

La donna è convinta che il segreto della sua strepitosa longevità sia quello di aver sempre respinto le avances degli uomini. La 106enne, infatti, non solo non si è mai sposata, ma ha sempre rifiutato anche le proposte e gli appuntamenti.

A raccontare la storia della sua vita è la nipote Diana, che oggi ha 80 anni. Madeline ha svolto per tutta la sua esistenza la professione di rilegatrice di libri. Per recarsi sul posto di lavoro ha dovuto camminare 3 chilometri per 4 volte al giorno, per tantissimi anni. Nonostante questo, ancora oggi cammina discretamente senza l’ausilio del bastone. “Addirittura fino a tre anni fa cambiava da sola le tende della camera da letto”, racconta la nipote Diana.