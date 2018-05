“Non riesco a dormire la notte”: scatta una foto al figlio ed appare un fantasma di un bambino alle spalle

Fotografa il figlio e dietro spunta un bambino fantasma

Una giovane madre britannica,, si stava godendo una magnifica giornata primaverile con i due figli nel parco di. I bambini si divertivano giocando e lei sdraiata sul prato si godeva il sole. Ad un certo punto della giornata la donna ha chiesto ai figli di mettersi in posa per scattare loro qualche foto ricordo di quella splendida giornata, ma quando è arrivato il turno della foto accanto all’albero qualcosa di insolito si è verificato: una figura tetra è apparsa dietro la testa di uno dei figli.

Sul momento nessuno della famiglia si era accorto di quella figura spettrale, ma quando sono tornati a casa ed hanno riguardato le foto sono rimasti impietriti da quella oscura presenza: “Quando sono tornata a casa ed ho visto le foto tramite computer -spiega Laura- ho potuto zoommare e vedere che c’era una cosa dietro Byrin”, la donna quindi ingrandisce ulteriormente la foto e si accorge che quella “Cosa” era un bambino dall’aspetto spettrale.

Fantasma nella foto: fake o fantasma?

Immediatamente dopo aver scoperto la figura, la donna ha pubblicato la foto sui social per mostrare a tutti quello strano accadimento. Alcuni non hanno creduto che si trattasse di una foto vera, ma di un effetto ottenuto con qualche programma per ritoccare le foto, ma lei assicura di non essere capace di fare una cosa simile: “Sono letteralmente negata con la tecnologia ed in secondo luogo non sono quel genere di persona”.

Altri utenti credono alla sua versione dei fatti e si sono sbizzarriti nel trovare una soluzione a cosa o chi potrebbe essere la figura nella foto. Una delle ipotesi più condivise è quella che si tratti dello spitito di un ragazzino morto giocando su quell’albero o in prossimità dello stesso, Laura infatti spiega: “Molti sostengono che qualche mese fa un ragazzino sia morto annegato proprio all’interno del parco”, ma potrebbe trattarsi semplicemente di voci infondate, quello che sa Laura è che da quando ha visto la foto non riesce più a dormire.