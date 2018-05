Rassegna 30.5. Governo, Lega ed M5S correrranno assieme?

Israele bombarda Gaza. Tensione a Gaza, ma Hamas apre: «Pronti a intesa per cessare il fuoco».

Il Messaggero Esteri. Il Portogallo ha rifiutato l’eutanasia, la legge non passa in parlamento.

Il Messaggero Esteri. Giornalista russo ucciso a Kiev a colpi d’arma da fuoco.

Il Giornale Interni. Savona, Salvini sfida Mattarella: “Candidato nel prossimo governo”.

Matteo Salvini non fa passi indietro sulla scelta di Paolo Savona per l’Economia: “Non so se vorrà, ma gli chiederò di ricandidarsi”.

Il Fatto Quotidiano Interni. Di Maio: “Pronti a collaborare con Mattarella. Si faccia partire nostro governo”. E si riapre la trattativa con la Lega

Agi Politica. La domanda è: Salvini andrà alle elezioni con Berlusconi o si alleerà con Di Maio?

Forza Italia decide di non votare la fiducia al governo Cottarelli così come chiesto dall’alleato di via Bellerio. Ma dopo l’estate l’asse di centrodestra terrà?

Il Messaggero Interni. Ludovica, lanciata dal cavalcavia dell’A14. Il padre la sedò con le benzodiazepine.

Il Messaggero Interni. Roma, incidente sull’Appia Pignatelli: morto un ragazzo di 28 anni.

Il Giornale Interni. Il killer Zodiac mi ha confessato: «Sono io il mostro di Firenze».

Un ex ufficiale dell’esercito Usa che ha vissuto in Italia racconta al «Giornale» di essere l’assassino seriale più ricercato degli Stati Uniti e il pluriomicida che terrorizzò la Toscana Le coincidenze esistono. E adesso indagano.