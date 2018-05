Asia Argento contro Maria De Filippi: la colpa è di Gino Paoli

non ha affatto gradito i toni con i quali si è espressa la recente partecipazione di Gino Paoli all’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. La conduttrice di Amici è stata protagonista di una battuta poco felice (relativa a delle molestie sessuali) che la Argento non ha proprio mandato giù.

Asia Argento contro la battuta infelice di Gino Paoli

“Sono venuto qui per molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà”: questa la battuta che Gino Paoli ha sussurrato all’orecchio della conduttrice, dopo la sua esibizione musicale, e contro la quale ha puntato il dito Asia Argento. La figlia del celebre regista Dario Argento, chiaramente, si è sentita toccata in prima persona dalle parole del cantante, parole che sicuramente volevano essere scherzose ma hanno finito per essere irrispettose. Uno scivolone, quello di Gino Paoli, non facilmente perdonabile: le molestie sessuali non possono essere annoverate come un argomento sul quale scherzare, ed infatti il comportamento del cantante ha sollevato molte polemiche anche tra la gente comune che segue Amici e che si è sfogata sui social. Così ha fatto pure Asia Argento, affidando il suo pensiero alla tastiera. La Argento è parte attiva del caso di molestie sollevato intorno a Harvey Weinstein: ha denunciato il regista e per questo è stata duramente attaccata anche da altre donne dello showbiz italiano.

Asia Argento accusa anche Maria De Filippi: “è uno sciacallo”

Asia Argento ha risposto alle parole di Gino Paoli pubblicando un post su Twitter. L’attrice ha ricevuto numerosi consensi da altri utenti, i quali addirittura le hanno fatto notare come Maria De Filippi non abbia preso le distanze dalle parole pronunciate dal cantante. Anzi, pur non essendo la De Filippi responsabile in alcun modo delle parole pronunciate dai suoi ospiti, è doppiamente grave il fatto che non solo non abbia ripreso il cantante ma che ella stessa, in quanto donna, non si sia sentita toccata. Asia Argento ha risposto agli utenti che hanno interagito con lei scrivendo parole di fuoco e affermando che Maria De Filippi “è uno sciacallo”. Al momento non sembra essere arrivata alcuna replica sulla vicenda da parte della conduttrice di Canale5.

(Foto d’archivio)

Maria Mento