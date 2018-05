Donne, attenzione: quello che può succedervi se non rimuovete il mascara correttamente è orrendo

Donne, attenzione: quello che può succedervi se non rimuovete il mascara correttamente...

La pericolosità dietro al mascara

Tutti sanno che si dovrebbe rimuovere ogni traccia di trucco prima di andare a coricarsi. Poi si fa tardi, siamo stanchi e struccarci e lavarci il viso sembra un lusso da non poterci concedere.

Dopo aver dormito, la mattina ci accorgeremo di macchie colorate su tutto il cuscino e ci ripromettiamo di non farlo mai più. Ma ovviamente abbiamo bisogno di una motivazione valida per farlo ogni giorno: ecco qui alcune foto davvero terrificanti che mostrano quello che può accadere se non si rimuove il mascara.

Secondo uno studio pubblicato dall’American Academy of Opthamology, una donna australiana di 50 anni di nome Theresa Lynch ha sviluppato una patologia degli occhi dopo non aver correttamente rimosso il trucco degli occhi per 25 anni.

Dopo diversi anni di problemi e dolori agli occhi, la donna si recò da un chirurgo che, sollevandole le palpebre, scoprì protuberanze dure, scure e calcificate note come concrezioni.

Si è scoperto così che nel corso degli anni , piccoli frammenti di mascara si erano depositati sotto entrambe le palpebre, causando macchie scure di congiuntivite. I grumi rappresentavano un grave rischio per la vista della donna. Se non trattata, Teresa sarebbe diventata cieca.





La donna ha dovuto sottoporsi ad una operazione di 90 minuti per rimuovere i grumi duri dall’interno della palpebra. Theresa e il chirurgo che l’ha curata ora stanno condividendo le immagini della sua condizione per aumentare la consapevolezza di ciò che può accadere se non si rimuove il trucco correttamente ogni notte.

“Questo è stato un caso incredibile, non avevo mai visto niente di simile. Ma questo è un rischio che non molti conoscono“, ha concluso il dott. Robaei.

Mario Barba