L’Eurodeputato tedesco: “La Troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il Ministero del Tesoro”

La dichiarazione choc dell’eurodeputato tedesco sull’Italia

L’ennesima dichiarazione scioccante nei confronti dell’Italia da parte di deputati dell’Ue e personalità europee.

L’ultima dichiarazione proviene da un deputato europeo della Csu tedesca, Markus Ferber, che ha sostenuto: “Lo scenario peggiore sarebbe quello dell’insolvenza dell’Italia. Poi la troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il ministero delle Finanze”.

Secondo Ferber in uno scenario ipotetico di insolvenza la troika dovrebbe prendersi direttamente in mano il Ministero del Tesoro. Non contento delle sue dichiarazioni choc, ha anche sostenuto: “Il debito italiano è aldilà delle nostre capacità europee” ha detto alla televisione tedesca Zdf. Secondo Ferber il fondo salva-Stati ESM (European Stability Mechanism) non ha risorse sufficienti per salvare l’Italia.

Salvini ai tedeschi: “Fatevi gli affari vostri”

In risposta Matteo Salvini ha scritto su Facebook uno stato riferito alle dichiarazioni choc di Ferber: “Quando i tedeschi parlano di ‘invadere’ un Paese, non è mai un buon segno… Fatevi gli affari vostri”.

“Non capisco perché dovremmo cedere alle richieste e ai capricci dei tedeschi. Se ai tedeschi non piace un ministro lo cambiamo? Mi sembra una scelta strana” ha continuato Salvini. “Non mi sembra che in costituzione ci sia scritto che i ministri devono piacere alla Merkel”.