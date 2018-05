La nota scrittrice fa scandalo durante un festival letterario: “Lo stupro? E’ solo cattivo sesso”

“Molte volte uno stupro è solo pessimo sesso”

Germain Greer suscita scandalo con le sue affermazioni sullo stupro

Intervenuta al ‘‘, la scrittrice australianaha parlato della sua atroce esperienza, di quando ovvero è stata stuprata a 19 anni mentre era ad una festa ed ha in seguito definito la maggior parte deglicome un atto sessuale fatto male. Iniziando la sua testimonianza la scrittrice dice al pubblico presente: “Ci viene detto che si tratta di uno dei crimini più violenti del mondo… stro..e”. Quindi, di fronte alla sbigottita platea spiega meglio la sua affermazione: “Molti stupri sono pigri, insensibili e inaccurati -dice la Greer- Ogni volta che un marito rotola sopra la moglie esausta ed insiste per usufruire del suo diritto matrimoniale è stupro. Ma nessuno di questi finisce davanti ad un tribunale”.

Dopo aver scioccato i presenti, paragonando il rapporto sessuale tra marito e moglie ad un rapporto non consensuale con un estraneo (lo stupro appunto), la scrittrice invita i presenti a pensare allo stupro non come ad un atto di violenza ma come ad un atto sessuale non consensuale: “Non pensate allo stupro come ad un crimine spettacolarmente violento, alcuni stupri lo sono, ma più come ad un atto non consensuale, questo è, pessimo sesso”. La sua idea è quella di punire gli stupratori non con il carcere, ma con l’incisione di un tatuaggio indelebile sulla guancia, una “R” (per indicare Rapist, termine inglese per stupratore).

A conclusione del suo intervento, Germain Greer parla del suo stupro, quello si un atto di violenza: “Sono stata colpita mentre ero in stato di semi incoscienza. Ho detto di ‘no’ tutto il tempo e lui continuava a colpirmi, non so dire quante volte lo abbia fatto, oltre la dozzina”. Le affermazioni della scrittrice hanno ovviamente suscitato scandalo, l’opinione pubblica è in forte disaccordo con la definizione di stupro data e si chiede come possa non essere considerata violenta la penetrazione non consensuale.