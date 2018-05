Star della musica latino americana muore in terribile incidente a Milano

Muore una star ecaudoregna

Terribile incidente per Paulina Calahorrano, una cantante di musica latino-americana di 42 anni, deceduta ieri sera in un terribile incidente avvenuto a Milano.

Secondo una prima ricostruzione, Paulina Calahorrano si trovava su un quadriciclo elettrico guidato da un’altra persona, quando la macchina si sarebbe schiantata contro una Porsche. L’impatto è stato molto violento, e addirittura a causa della violenza dello scontro ben sette auto che erano in sosta sono rimasti danneggiati. I soccorsi sono intervenuti rapidamente ma per la cantante 42enne, portata subito all’ospedale San Carlo, non c’è stato nulla da fare; troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

Nell’incidente a Milano, avvenuto in via delle Legioni Armate, sono rimasti feriti anche l’autista del Suv di 27 anni e quello del quadriciclo, di 26 anni. Le loro ferite però sono meno gravi; i due sono stati portati al policlinico ed all’ospedale San Paolo.

Chi era Paulina Calahorrano

Paulina Calahorrano era considerata l’orgoglio nazionale dell’Ecuador, una delle più famose cantanti del Paese. Nel Paese la donna si era esibita più volte. “Non era solo una grande cantante latina, era una cara amica per molti di noi” hanno scritto in una nota gli organizzatori del Milano Latin Festival.