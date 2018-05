Terribile scontro auto – scooter: muore così Antonio, stimato medico

Antonio Passari non ce l’ha fatta, il medico è morto in ospedale dopo un’incidente

Dopo un giorno di ricovero all’ospedale Bufalini di Cesana, il medico ravennate Antonio Passari (56 anni) è morto. Il dottore era stato vittima di un’incidente occorso domenica scorsa all’incrocio tra via Vittorio e la statale Adriatica di Cervia. Secondo la dinamica ricostruita dai vigili intervenuti sul luogo del sinistro il medico si trovava in sella allo scooter e sta procedendo per via Vittorio quando, giunto all’incrocio con la stradale è stato travolto da un auto che stava imboccando la via in senso opposto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo aver stabilizzato il paziente, lo hanno portato al Bufalini di Cesena con in codice rosso con l’elicottero. Giunto in ospedale l’uomo è stato immediatamente ricoverato al reparto di terapia intensiva dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo, pero, il medico è deceduto lunedì sera.

Morto Antonio Passari, il ricordo degli amici

In seguito alla tragica scomparsa di Antonio, alcuni amici hanno voluto ricordarlo sulle pagine di ‘Today‘. Tra i commenti commuove quello di Roberto Salerno, fraterno amico di Antonio, che dichiara: “Antonio resterà sempre nel mio cuore, la sua dolcezza la porterò con me come insegnamento per il resto della mia vita”.