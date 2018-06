Antonella Clerici al passo d’addio: la conduttrice scoppia in lacrime in diretta

Antonella Clerici dice addio a ‘La Prova del Cuoco’ e scoppia in lacrime

Una puntata ricca di emozioni quella di oggi de ‘La Prova del Cuoco‘ in cui la storica conduttrice Antonella Clerici ha annunciato l’addio al programma ed alla carriera di conduttrice. La notizia era già nell’aria ed è stata sottolineata al suo ingresso dal regista del programma che, per accoglierla, ha fatto partire ‘Sei nell’anima‘ di Gianna Nannini, la stessa canzone che ne aveva accompagnato il ritorno dopo due anni di stop nel 2010.

Nel sentire quelle note la conduttrice dice immediatamente: “Questa è la musica di quando sono tornata, ma adesso me ne vado ed è definitivo”, la voce è rotta e gli occhi sono umidi, ma Antonella cerca di non piangere e spiega ai presenti che l’addio è una sua scelta: “Non pensavo fosse così difficile, ma è stata una mia scelta, la vita va avanti e corre veloce”.

Antonella lascia ‘La Prova del Cuoco’: “Questo programma è durato più dei miei matrimoni”

Il discorso della conduttrice è toccante, Antonella ricorda con piacere i momento passati all’interno dello studio e ringrazia tutti per il supporto ricevuto in questi giorni ed in questi anni. Sebbene vorrebbe ancora lavorare, però, sente che il momento è quello adatto per lasciare il mondo della televisione: “Bisogna andare via quando la tavola è ancora imbandita e quando gli invitati stanno ancora ballando. Non dobbiamo avere paura del cambiamento, perché il cambiamento è vita. Soprattutto per noi artisti che abbiamo il dovere di darvi sempre il meglio di noi, di essere sempre al top”.

Da adesso, dunque, la Clerici si dedicherà a se stessa ed alla sua bambina, ma prima di lasciare per sempre il suo programma e ( se si eccettua, probabilmente, qualche comparsa come ospite) la televisione, smorza i toni e scherza con il suo pubblico: “La Prova del Cuoco è durata più di qualsiasi mio matrimonio. Avevo 37 quando sono entrata per la prima volta in questo studio e ne sono successe di cose”.