Incidente in moto: giovane papà muore dopo agonia di 5 giorni. Lascia moglie e due figli 

Tragedia a Modena. Non ce l’ha fatta Davide Pacchioni, il giovane padre e motociclista di 38 anni che sabato sera – attorno alle 20 – si è schiantato contro un palo perché ha perso il controllo della moto.

Il drammatico schianto è avvenuto lungo la Strada Casette, nella zona industriale Torrazzi. Il 38enne era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo dell’auto per motivi che sono ancora da valutare. Si è schiantato con violenza contro un palo, ricevendo gravissime ferite. Davide è stato subito portato all’ospedale di Baggiovara dove è stato ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata, restando sotto osservazione per diversi giorni; ma purtroppo le condizioni continuavano a peggiorare e infine, ieri sera, il decesso.

Sembra che nessun abbia contributo all’incidente, l’uomo sarebbe andato fuori strada da solo, ma gli accertamenti proseguono.

Lascia moglie e due bambini

Il giovane è morto dopo un’agonia di ben 5 giorni. Il 38enne, giovane papà, lascia la moglie e due bambini; una tragedia davvero enorme per la giovane famiglia.

Secondo un’amica della famiglia, l’unico sollievo in questo momento di immenso dolore per la moglie e per i bambini consiste nel fatto che gli organi di Davide verranno donati e quindi “qualcuno potrà vivere grazie a lui”.