Madonna di Medjugorje, apparizione del 2 Giugno 2018: il messaggio alla Veggente Mirjana

ULTIMO MESSAGGIO MEDJUGORJE 2 GIUGNO 2018

E’ attesa per il messaggio della Vergine Maria madre di Gesù che – come ogni 2 e 25 del mese – apparirà ai piedi del monte Podbrdo, dove ininterrottamente parrebbe apparire dal 24 giugno 1981, sulla altresì nota “collina delle apparizioni”. Si tratta di un messaggio sempre molto atteso dalla comunità cristiana e dai devoti della comunità di Medjugorje.

Lo riporteremo di seguito, una volta che sarà reso pubblico (ricordiamo come l’apparizione del 2 suole avvenire intorno alle 8,30.

In attesa, vi riportiamo il messaggio del 2 del mese precedente:

Cari figli, grandi opere ha fatto in me l’Onnipotente, come le fa in tutti coloro che dolcemente Lo amano e con fede e autenticità Lo servono.

Figli miei il Padre Celeste vi ama, e per amor suo io sono qui con voi. Egli vi parla, perchè non desiderate vedere i segni? Con Lui è tutto più facile.

Il dolore vissuto con Lui è più tenue perchè vi è la fede e la fede aiuta nel dolore, il dolore senza fede porta alla disperazione. Il dolore vissuto e portato a Dio innalza.

Non è mio Figlio che per il suo doloroso sacrificio ha redento il mondo?

Io, come Madre sua, ero con Lui nel dolore e nelle pene, così come lo sono con tutti voi.

Figli miei, sono con voi nella vita, nel dolore, nelle sofferenze, nelle gioie e nell’amore; perciò abbiate speranza. La speranza vi fa comprendere che c’è vita.

Figli miei io vi parlo, la mia voce parla alla vostra anima, il mio cuore parla al vostro cuore.

Apostoli del mio amore, quanto vi ama il mio materno cuore, sono tante le cose che desidero insegnarvi, quanto il mio cuore materno desidera che siate completi, ma lo potete essere solo quando in voi saranno unite l’anima, il corpo e l’amore.

Vi prego come miei figli, pregate per la Chiesa e i suoi servi, i vostri pastori. Che la Chiesa sia come la desidera mio Figlio, pura come acqua di sorgente e piena d’amore.

Vi ringrazio.

Questo invece il messaggio dello scorso 25 maggio:

Cari figli! In questo tempo inquieto vi invito ad avere più fiducia in Dio che è il Padre vostro nei cieli e che mi ha mandato per condurvi a Lui. Voi, aprite i vostri cuori ai doni che Lui desidera darvi e nel silenzio del cuore adorate mio Figlio Gesù, che ha dato la Sua vita affinché viviate nell’eternità dove desidera condurvi. La vostra speranza sia la gioia dell’incontro con l’Altissimo nella vita quotidiana. Per questo vi invito: non trascurate la preghiera perché la preghiera fa miracoli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata