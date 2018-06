Rapina e ferisce 94enne: immigrato sventa il furto e la folla tenta di linciare il ladro

Il ladro arrestato dai Carabinieri

Un’aggressione ai danni di un’anziana per rubarle la borsetta non è finita bene per il ladro, immobilizzato e quasi linciato dalle persone accorse sul posto. E’ stato un passante a lanciare l’allarme, quando si è reso conto che un uomo, un 29enne romano con alcuni precedenti penali per danni al patrimonio, aveva appena aggredito una 94enne nel tentativo di: “correte, stanno derubando una signora”, ha urlato il ragazzo, un immigrato che si è accorto di tutto. E’ accaduto vicino alla fermata 75181 del 556 in via Campari a Tor Tre Teste, quartiere di Roma dove si è radunata una folla di persone per prestare soccorso alla donna, finita a terra con ferite alla fronte e diversi ematomi. Riuscendo a fermare l’aggressore, che aveva ancora la borsetta tra le mani ma che è stato immobilizzato fino all’arrivo di una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri che passava per caso nella zona proprio in quegli istanti.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare il peggio: il 29enne, un ragazzo conosciuto nel quartiere, stava infatti per essere aggredito pesantemente dai residenti. E’ stato arrestato per poi essere giudicato con rito direttissimo per rapina e per lesioni personali, chiuso in carcere dove attende la definitiva condanna. I residenti hanno raccontato che l’anziana è conosciuta e prende l’autobus quasi ogni giorno, lamentandosi del fatto che debba essere sempre la cittadinanza a doversi attivare e sottolineando l’assenza dello stato che, nei quartieri periferici delle grandi città, dovrebbe garantire maggior sicurezza. Il migrante, non appena sono intervenuti gli agenti, si è allontanato salendo sul bus: in tanti ora vogliono sapere di chi si tratti per ringraziarlo del suo gesto provvidenziale.

Daniele Orlandi