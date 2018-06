Tigri e leoni fuggono dallo zoo, tanta paura in Germania

Ha suscitato per ore una certa apprensione in Germania quanto accaduto in uno zoo della parte occidentale del Paese. Per cause ancora da chiarire, cinque esemplari tra tigri, leoni e giaguari sono riusciti a fuggire. La caccia ai felini è scattata immediatamente, e le autorità hanno consigliato alle persone del posto di non lasciare la propria abitazione, mantenendo porte e finestre ben chiuse e avvisando la polizia in caso di avvistamento degli animali fuggiti.

L’evasione è avvenuta nello zoo di Eifel, a Luenebach, comune di 561 abitanti della Renania-Palatinato, a poca distanza dal confine con il Belgio. All’inizio la fuga aveva coinvolto anche un orso, che è stato subito individuato e eliminato.

Dopo qualche ora i felini sono stati catturati

Stando a quanto rivelato dalle autorità locali, gli animali sono riusciti ad evadere in seguito ad un diffuso danneggiamento che aveva interessato le strutture dell'”Eifelzoo”: a provocarlo è stato un fiume, che aveva superato gli argini dopo un forte acquazzone.

Dopo una caccia durata qualche ora, i felini sono stati nuovamente catturati: si tratta di due tigri, due leoni e un puma. Allarme rientrato, quindi, anche per i residenti delle aree circostanti.

Lo zoo ha aperto nel 1965. Attualmente ospita circa 400 animali, e ogni anno vi si recano 70.000 visitatori, anche dai paesi esteri.