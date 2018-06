Travolta da un camion mentre va in bici. Tragica fine per una 50enne

Travolta da un camion mentre va in bici. Tragica fine per una...

Un incidente gravissimo, quello avvenuto quest’oggi nel torinese, che è costato la vita ad una donna di 50 anni, travolta da un camion mentre procedeva in sella alla sua bici. Il fatto è avvenuto questa mattina a Carmagnola, comune di 30.000 abitanti in provincia di Torino.

La donna si trovava in bicicletta su via del Porto, all’angolo con via Racconigi, non molto distante da casa sua. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo della tragedia, la 50enne è stata travolta da un camion francese diretto ad Alba (Cuneo). Secondo i primi rilievi, pare che il mezzo pesante trasportasse alcuni generi alimentari.

La donna si chiamava Piera Cortassa

Il conducente del camion si è subito fermato per prestare soccorso alla donna investita, ma le condizioni della 50enne sono apparse subito molto gravi. La ciclista è stata poi trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, dove è giunta in condizioni disperate. La donna, che si chiamava Piera Cortassa, aveva già subito un arresto cardiaco, ma i medici intervenuti sul luogo dell’incidente erano riusciti a rianimarla e a mantenerla in vita fino all’arrivo in ospedale.

Ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. La donna è morta poco dopo essere giunta al Cto. Sull’accaduto sta indagando la polizia locale. La viabilità è stata ripristinata dopo diverse ore.