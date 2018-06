Grave incidente aereo sulle Dolomiti: morto il pilota, ferita una donna

Incidente ultraleggero, avviate le indagini

Un terribile schianto nel cuore delle Dolomiti, a 2100 metri di quota, un morto ed una donna ferita. E’ il tragico bilancio dell’incidente aereo costato la vita a Riccardo Avi, pilota 48enne di un ultraleggero, deceduto in seguito al violento impatto del velivolo da lui condotto. Gravemente ferita invece una donna, che si trovava a bordo dell’aereo e che è stata estratta dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco muniti di pinze idrauliche. Non è stato semplice raggiungere i rottami del mezzo: il Cessna è infatti precipitato in una radura nel comune di Bedollo, a nord dell’Altopiano di Pinè, schiantandosi in località Busa dellle Marmotte, in un canalone del Lagorai. Gl uomini del soccorso alpino dell’area Trentino centrale sono stati portati in loco insieme al nucleo speleo alpino fluviale a bordo di un elicottero tecnico; immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso per estrarre pilota e passeggero ma per Avi non c’è stato nulla da fare; la donna, una giovane allieve, si trova ricoverata in ospedale A Bolzano (da dove sarebbe decollato l’ultraleggero), ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Dopo aver raccolto i primi rilievi sono state avviate le indagini, da parte dei carabinieri, allo scopo di accertare le cause dell’incidente e la dinamica dell’episodio. Sembra che il Cessna sia decollato da Bolzano e avrebbe dovuto raggiungere Trento. E’ stato inoltre accertato che il serbatoio era pieno di carburante: si trattava di un volo didattico , informazione questa confermata dalle autorità. Un’inchiesta è stata aperta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, per chiarire cosa sia accaduto prima dello schianto. Sul posto si trova un investigatore dell’Agenzia, per un sopralluogo operativo e per effettuare la raccolta di tutta una serie di informazioni che potrebbero fornire nuovi dettagli atti a ricostruire la dinamica del gravissimo incidente costato la vita ad un pilota esperto.