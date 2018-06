La star manda in estasi i fan a 36 anni, lo scatto bollente diventa virale

Gli anni passano ma il fisico non sembra proprio risentirne. La regina del pop ha mandato in estasi milioni di fan con uno scatto postato su Instagram nel quale mostra come è riuscita a contrastare l’avanzare degli anni: Britney Spears ha indossato un corsetto bianco abbinato a slip luccicanti posando con due ballerini a torso nudo sul set del suo nuovo video musicale. Un’immagine che ha fatto rapidamente il giro del web: del resto la cantate appare in splendida forma, nello scatto che anticipa il suo ritorno sulle scene, mostrando una figura tonica con le forme al top ed un outfit in grado di mandare in visibilio chi la segue da anni.

Pronta a tornare sul palco

“E’ passato troppo tempo da quando ho visto questi ragazzi – ha scritto Britney a corredo degli scatti social – ci siamo divertiti sul set”. I due ballerini, Lake Smits e Willie Gomez, hanno accompagnato la star sul palco di Las Vegas per Britney: Piece of Me, primo residency show della cantautrice. I fan attendono intanto l’uscita del singolo, prevista per la fine di giugno, che lancerà il decimo album in studio di Britney il cui titolo non è stato ad oggi ancora rivelato. Ad agosto intanto la super star sarà la protagonista del Brighton Pride al quale farà seguito un triplo show alla O2 Arena di Londra.

Le immagini fanno il giro del web

Non è chiaro al momento se lo speciale outfit mostrato dalla Spears sui social sia effettivamente stato scelto per la registrazione di un videoclip: c’è infatti anche chi ipotizza che la cantante possa aver preso parte alle riprese per una nuova pubblicità di profumi o una nuova linea di moda, ma anche una serie di contenuti video per presentare il prossimo tour mondiale di Britney Spears.

Daniele Orlandi